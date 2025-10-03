26

ЭСК поддержала два решения судьи Иванова в матче ЦСКА – «Балтика»

ЭСК РФС поддержала два решения Сергея Иванова в матче ЦСКА – «Балтика» (1:0).

«Балтика» обратилась в ЭСК с просьбой проверить эпизод на 42-й минуте, когда судья решил не удалять с поля вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Комиссия единогласно решила, что Иванов правильно не удалил с поля вратаря.

«Действия Игоря Акинфеева в конфликте с игроком «Балтики» Кевином Андраде, инициированном соперником, нельзя расценивать как агрессивные, поскольку он не применял чрезмерную силу или жестокость. Поведение игрока «Балтики» и вратаря ЦСКА носило неспортивный характер, в связи с чем, две желтые карточки, вынесенные им судьей в данной ситуации за неспортивное поведение – верное решение», – говорится в сообщении ЭСК.

Также «Балтика» попросила проверить решение судьи на 95-й минуте не фиксировать нарушение правил со стороны игрока команды ЦСКА Данила Кругового против футболиста «Балтики» Владислава Сауся перед взятием ворот калининградцев.

Комиссия единогласно решила, что судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кругового против Сауся перед взятием ворот.

«Круговой не нарушал правила против игрока обороняющейся команды «Балтика» Владислава Сауся. Игрок не предпринимал никаких наказуемых действий против соперника. Произошедший контакт при выборе позиции между ними был ненаказуемым. Гол судьей был засчитан правильно», – уточнили в ЭСК.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
