«Сочи» выиграл впервые в сезоне за 16 матчей – у «Пари НН». Дальше у команды Осинькина игра с «Зенитом»

«Сочи» одержал первую победу в сезоне-2025/26.

Команда тренера Игоря Осинькина дома обыграла «Пари НН » (2:1) в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Без учета пенальти южане победили впервые в сезоне за 16 матчей в Премьер-лиге и Фонбет Кубке России. До этого у «Сочи» было 11 поражений и 4 ничьих.

В Кубке «Сочи » по пенальти побеждал «Крылья Советов» (1:1, 5:3) в августе.

Напомним, что в сентябре Осинькин сменил Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи» и сегодня провел 6-й матч во главе южан.

В РПЛ «Сочи» по-прежнему идет последним, имея 5 очков. 19 октября команда примет «Зенит».