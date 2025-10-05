Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»

Депутат Дмитрий Свищев осудил проявление расизма в чемпионате России.

«Ахмат» уступил «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». «Ахмат» обратится в КДК РФС .

«Расизму в нашей жизни не должно быть места. Российский футбольный союз обязательно должен разобраться в случившемся и вынести жесткое решение, если нарушение было.

Мы не должны допускать на спортивных площадках любые проявления дискриминации по национальному признаку, вероисповеданию и прочему.

Недавно я общался с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым, обсуждался в том числе вопрос по таким нарушениям, и здесь РФС занимает жесткую позицию», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев .

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме (он отрицает), «Ахмат» идет в КДК