У Диаса 5 голов и 2 ассиста в 8 матчах за «Баварию». Сегодня вингер забил «Вердеру»
Луис Диас набрал 7 очков в 8 матчах в составе «Баварии».
28-летний колумбийский вингер отметился голом в матче против «Вердера» (1:0, первый тайм) в 5-м туре Бундеслиги.
Таким образом, на счету Диаса стало 4 гола и 2 ассиста в 5 играх чемпионата, а также гол в матче за Суперкубок страны против «Штутгарта» (2:1).
Подробно со статистикой бывшего игрока «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.
