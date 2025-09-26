5

У Диаса 5 голов и 2 ассиста в 8 матчах за «Баварию». Сегодня вингер забил «Вердеру»

Луис Диас набрал 7 очков в 8 матчах в составе «Баварии».

28-летний колумбийский вингер отметился голом в матче против «Вердера» (1:0, первый тайм) в 5-м туре Бундеслиги. 

Таким образом, на счету Диаса стало 4 гола и 2 ассиста в 5 играх чемпионата, а также гол в матче за Суперкубок страны против «Штутгарта» (2:1). 

Подробно со статистикой бывшего игрока «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
