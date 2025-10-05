  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Компани впечатлен игрой Диаса: «Его активность и энергия здорово подходят «Баварии». Луис очень много работает на команду».
3

Компани впечатлен игрой Диаса: «Его активность и энергия здорово подходят «Баварии». Луис очень много работает на команду».

Венсан Компани высоко отозвался об игре Луиса Диаса.

В субботу вингер «Баварии» сделал дубль и ассист в матче с «Айнтрахтом» (3:0). Всего в 6 играх Бундеслиги на его счету 5 голов и 4 результативные передачи.

«Его игра впечатляет, учитывая, что это его первый сезон и первые шаги в Германии. Его активность и энергия очень хорошо вписываются в команду. Он всегда вовлечен в игру, всегда в центре внимания. Он очень много работает на команду.

Я не оказываю давления на Луиса, не прошу его делать то, чего не делают другие. Но, как я уже сказал, его энергия здорово подходит нашей команде», – сказал тренер «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
