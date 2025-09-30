  • Спортс
Деку подтвердил, что «Барса» пыталась подписать Диаса: «Всегда ищешь оптимальное решение, но иногда не получается заключить сделку»

Деку подтвердил, что «Барселона» пыталась подписать Луиса Диаса.

В конце июля вингер перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» за 75 млн евро с учетом бонусов.

«Минувшим летом мы пытались подписать Диаса, но было сложно. 

Всегда ищешь оптимальное решение, но иногда не получается заключить сделку», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.

23 июля «блауграна» арендовала вингера Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 30 млн евро. В 8 играх сезона англичанин забил 2 мяча за каталонский клуб.

В 8 матчах за «Баварию» во всех турнирах на счету Диаса 4 гола.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
