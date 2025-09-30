Деку подтвердил, что «Барса» пыталась подписать Диаса: «Всегда ищешь оптимальное решение, но иногда не получается заключить сделку»
Деку подтвердил, что «Барселона» пыталась подписать Луиса Диаса.
В конце июля вингер перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» за 75 млн евро с учетом бонусов.
«Минувшим летом мы пытались подписать Диаса, но было сложно.
Всегда ищешь оптимальное решение, но иногда не получается заключить сделку», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.
23 июля «блауграна» арендовала вингера Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 30 млн евро. В 8 играх сезона англичанин забил 2 мяча за каталонский клуб.
В 8 матчах за «Баварию» во всех турнирах на счету Диаса 4 гола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости