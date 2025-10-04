  • Спортс
  «Бавария» забила «Айнтрахту» на 15-й секунде – Диас замкнул прострел Гнабри. Это один из самых быстрых голов в Бундеслиге
«Бавария» забила «Айнтрахту» на 15-й секунде – Диас замкнул прострел Гнабри. Это один из самых быстрых голов в Бундеслиге

«Бавария» забила «Айнтрахту» один из самых быстрых голов в Бундеслиге.

Мюнхенцы и франкфуртцы встречаются в 6-м туре чемпионата.

Гостям удалось открыть счет уже на 15-й секунде. Защитники хозяев не смогли как следует вынести мяч из штрафной после заброса, он попал к Сержу Гнабри, тот сделал передачу на дальнюю штангу – и Луис Диас замкнул прострел.

Рекорд Бундеслиги делят Карим Бельараби и Кевин Фолланд, которым понадобилось 9 секунд для того, чтобы забить. Среди футболистов «Баварии» быстрее открывали счет только Джованни Элбер (11 секунд) и Лотар Маттеус (13).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
