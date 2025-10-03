  • Спортс
10

Боярский за лимит: «Своя рубаха ближе к телу. Это наши, это свои. Мы взрастили их, и они играют в такой футбол»

Михаил Боярский одобряет лимит на легионеров в российском футболе.

«Это наши, это свои. Мы взрастили их, и они играют в такой футбол.

Потому что набрать команду из других европейских стран проще и не всегда выгоднее. Все-таки своя рубаха ближе к телу», – сказал певец, поддерживающий «Зенит».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Ямал 1»
