Писарев считает Дивеева лучшим защитником в России: «Не ван Дейк, но для РПЛ – абсолютный лидер. Игорь может дать сильную диагональ на 50 метров – редкое качество»
Николай Писарев назвал Игоря Дивеева лучшим защитником в России.
– Сейчас Игорь Дивеев – лучший защитник в России?
– На мой взгляд, да.
– Смог бы усилить, допустим, нынешний «Манчестер Юнайтед»?
– А почему нет? Если сравнивать его с топ-футболистами, что есть у Дивеева?
Он с места может отдать акцентированную разрезающую передачу низом – потрясающей точности и потрясающей силы.
А его переводы? Он просто стоит на месте и может дать точную, сильную диагональ на 50 метров. Это очень редкое качество.
И головой здорово играет. Хорош в выборе позиции в единоборствах.
Скорость, может быть, не самая высокая… Да, не ван Дейк, но для нашего чемпионата – абсолютный лидер. На данный момент это лучший центральный защитник в составе сборной, – сказал Николай Писарев.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости