Писарев считает Дивеева лучшим защитником в России: «Не ван Дейк, но для РПЛ – абсолютный лидер. Игорь может дать сильную диагональ на 50 метров – редкое качество»

Николай Писарев назвал Игоря Дивеева лучшим защитником в России.

– Сейчас Игорь Дивеев – лучший защитник в России?

– На мой взгляд, да.

– Смог бы усилить, допустим, нынешний «Манчестер Юнайтед»?

– А почему нет? Если сравнивать его с топ-футболистами, что есть у Дивеева?

Он с места может отдать акцентированную разрезающую передачу низом – потрясающей точности и потрясающей силы.

А его переводы? Он просто стоит на месте и может дать точную, сильную диагональ на 50 метров. Это очень редкое качество.

И головой здорово играет. Хорош в выборе позиции в единоборствах.

Скорость, может быть, не самая высокая… Да, не ван Дейк, но для нашего чемпионата – абсолютный лидер. На данный момент это лучший центральный защитник в составе сборной, – сказал Николай Писарев .