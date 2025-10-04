Галактионов о 5:3 с «Динамо»: «То, что «Локо» забивает, радует. Другой вопрос, что мы пропускаем – есть над чем работать. Но победа в дерби, большой матч, прекрасное настроение»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Динамо».

Железнодорожники выиграли матч 11-го тура Мир РПЛ со счетом 5:3.

– Играли против высококлассного соперника, где собраны очень сильные футболисты группы атаки. В «Динамо» подбор игроков один из сильнейших в лиге, тем более когда по ходу матча могут выпустить таких игроков как Тюкавин и Гладышев .

Соперник после гола усилил давление, создал два‑три хороших момента, мы в этом плане ребят похвалили за то, что смогли вернуться в игру. Старались не прижиматься к своим воротам, встречают высоко. Победа в дерби осталась за нами, и мы очень рады.

– Идеальный матч с точки зрения атаки?

– Об идеале говорить не стоит, всегда есть вещи, которые можно улучшать. В позиционном нападении, например, не хватило хладнокровия. В быстрых атаках мы свои моменты реализовали, здесь можно быть довольны.

– Как удалось встроить в игру Пруцева?

– Я неоднократно говорил, что мне его качества хорошо известны, я его знаю давным‑давно. И его качества не подвергаются сомнению. Когда приходит игровой парень, его очень легко встроить, он понимает, как надо обороняться, как атаковать. Главное, что его команда приняла, у нас отличный микроклимат в коллективе. Это позволяет ему раскрываться.

– В 11 матчах «Локомотива» было забито 42 гола. Вам нравится такой футбол?

– То, что мы забиваем, у нас есть моменты в атаке: разные компоненты, быстрые и позиционные атаки, стандартные положения, – это радует. Другой вопрос, что мы пропускаем. Сегодня три пропустили. Это опять к разговору о том, что есть над чем работать. Но победа в дерби, большой матч, прекрасное настроение.

– Второй матч подряд Комличенко выходит в пару к Воробьеву, меняя Карпукаса. Объясните, с чем связано решение.

– Мы хотим усилить давление на игроков обороны соперника, хотим выигрывать и даем команде посыл, что играем в два нападающих, что необходимо использовать наши сильные стороны. Тем более Воробьев находится в хорошей форме, у него есть моменты. В этом плане его качества не подвергаются сомнению.

Коля выходит по ходу матча, в Кубке, например, он начинал и принес пользу. Мы довольны тем, что у нас есть. Теперь важно точно и грамотно распоряжаться этими моментами в зависимости от стратегии на матч.

– Вы забили пять. Какой гол понравился больше всего?

– Эстетически – первый. Была хорошая комбинация, быстрая атака, хорошо разыграли по темпу, в касание. Надо говорить о всех голах, это усилия всей команды. При стандарте все хорошо сработали. «Динамо» высоко играет в обороне, надо ждать своего момента в переходных фазах. Мы сильны в этих компонентах. Выход Воробьева с центра поля – тому подтверждение, – сказал Галактионов.