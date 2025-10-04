«Карпин – наш тренер». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 3:5 с «Локомотивом»
В «Динамо» высказались о будущем Валерия Карпина.
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Валерия Карпина.
Бело-голубые на своем поле проиграли «Локомотиву» в матче 11-го тура Мир РПЛ со счетом 3:5.
«Будущее Карпина? Валерий Георгиевич – наш тренер», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
