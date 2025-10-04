Карпин про 3:5 с «Локомотивом»: «Вроде как команде предъявить не за что, но в то же время счет на табло. В 4 голах у «Динамо» были конкретные индивидуальные ошибки»

У Валерия Карпина нет серьезных претензий к «Динамо», несмотря на поражение.

– С одной стороны, сложно оценивать этот матч, вроде как глобально предъявить команде что‑то нельзя. С другой, пропустили пять.

Но понятно, что пятый гол – это следствие того, что счет был 3:4, там даже Максима Осипенко не было. Пятый гол за скобки можно вынести.

В четырех остальных голах были конкретные индивидуальные ошибки. Вроде как команде предъявить не за что, но в то же время счет на табло.

– Был какой‑то определяющий момент в этой игре?

– Я думаю, что пенальти, наверное, прежде всего, второй гол. Потеря в центре поля… Передачу назад даем… О чем в течение недели говорили, что делать нельзя, сделали. И, соответственно, пенальти получили.

– Как думаете, «Динамо» сейчас пауза на матчи сборной на пользу?

– Непонятно, посмотрим после паузы, – сказал главный тренер московского клуба после поражения от «Локомотива » (3:5).