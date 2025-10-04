Иван Ракитич: «Роналду предложил мне перейти в «Ювентус» в 2019-м. Мне бы хотелось поиграть в Италии, но я уже был игроком «Барсы»

Иван Ракитич рассказал, что Криштиану Роналду звал его в «Ювентус».

«Это правда, Криштиану Роналду позвонил мне в 2019 году и сказал: «Приходи к нам в «Юве». И, честно говоря, мне бы хотелось поиграть в Италии – я сожалею, что так и не сделал этого. Меня восхищает итальянский футбол, их образ жизни.

[Это не случилось] отчасти потому, что я уже был игроком «Барсы». Мне повезло – я играл за «Барселону». А потом вернулся в «Севилью» и в «Хайдук», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» в интервью La Gazzetta dello Sport.

