Губернатор Федорищев об агенте Андрееве: «Мы долго разговаривали, но договариваться с ним не о чем. Говорят, он зарабатывает сотни миллионов, следствие разбирается»

Губернатор Самарской области рассказал о встрече с агентом Павлом Андреевым.

«Я с Пашей Андреевым встретился, конечно. У него здесь не то что бизнес – он на бюджетном обеспечении клуба, зарабатывает сотни миллионов рублей, причем не всегда самым… это гипотеза. То есть не зарабатывает, а говорят, что зарабатывает сотни миллионов рублей, следствие разбирается.

Мы с ним сели и очень долго разговаривали, потому что на самом деле агентский бизнес – он же один из инструментов развития профессионального спорта. Это важный инструмент. И мы очень долго говорили про историю нашего российского футбола, про его личное видение российского футбола. Мы ни о чем не договорились. Я понял, что вообще и не о чем‑то с ним договариваться.

Но мы не сошлись с ним в понимании того, как нужно трансформировать финансово неуспешную историю «Крыльев Советов» в финансово успешную.

Написали, что по заявлению, которое я подал, пошел следующий этап. Пригласили на допрос 26 футболистов, якобы которые отдавали Павлу Андрееву так или иначе деньги из своей зарплаты. Якобы. Еще раз, я не знаю, я просто прочитал в Telegram‑канале.

Поэтому я с ним и не хочу, и не буду встречаться больше. Мне одного раза хватило, чтобы понять все. А как там будет происходить, я думаю, мы в новостях узнаем», – приводит слова Вячеслава Федорищева «Матч ТВ» со ссылкой на канал Ксении Штефан.