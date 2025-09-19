Федорищев покидает должность губернатора Самарской области. С ним уйдут и руководители «Крыльев» (Иван Карпов)

Вячеслав Федорищев покинет должность Губернатора Самарской области.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов .

Вместе с ним уйдут и руководители «Крыльев Советов » – председатель правления Дмитрий Яковлев и гендиректор Тархан Джабраилов.

«Крылья» на время, пока новым начальникам будет не до футбола, возьмет под опеку бенефициар банка «Солидарность» – Кумин.

Но главный вопрос: кто и как закроет долги перед «Ростехом», ибо если просрочить, то трансферный бан может стать реальностью», – написал Карпов в телеграм-канале.