Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»

Вячеслав Федорищев заявил, что в «Крыльях Советов» воровали деньги.

Об этом губернатор Самарской области рассказал, рассуждая о долге клуба перед «РТ‑Капитал» – дочерней компанией «Ростеха». В июле арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с «Крыльев » 923 миллиона 384 тысячи рублей задолженности по иску компании.

«История с долгом [«Крыльев»] перед «Ростехом» – чудовищная. Представляете, регион лет 10 назад взял на себя обязательства отдать «Ростеху» миллиард. А мы не отдаем. Не потому, что денег нет.

На самом деле, в клуб и все, что вокруг него, заливалось столько денег... Я скажу без подробностей, потому что история сейчас в работе у других структур. Столько воровалось, столько растаскивалось...

Агенты – это часть нашей жизни. Другое дело, что есть агентский договор, где все прописано. Но когда тебя, футболиста, заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям из своей зарплаты – это беспредел.

Я примерно посчитал: долг перед «Ростехом» можно было отдать за два года – не воруя», – заявил Федорищев .