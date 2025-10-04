Дель Пьеро считает, что «Милан» может выиграть Серию А: «Они играют только в чемпионате, у них есть Рабьо, Модрич, Леау, Салемакерс. Это хорошо структурированная команда»
Алессандро Дель Пьеро допустил, что Милан может выиграть Серию А.
– Как вы думаете, способен ли «Милан» под руководством бывших представителей «Ювентуса» Аллегри и Рабьо выиграть скудетто, исходя из того, что мы видели?
– По ряду причин – да. Потому что они играют только в чемпионате, что позволяет им хорошо подготовиться в ходе недели и иметь физически готовых футболистов.
Также в их составе есть качественные игроки, и это не только Адриен Рабьо, но еще и Лука Модрич, Рафаэл Леау, Алексис Салемакерс. Это хорошо структурированная команда, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
«Милан» набрал 12 очков в 5 турах и лидирует в таблице Серии А. Завтра команда на выезде сыграет с «Ювентусом», который отстает на одно очко и идет 4-м.
Источник: La Gazzetta dello Sport
