Дель Пьеро считает, что «Милан» может выиграть Серию А: «Они играют только в чемпионате, у них есть Рабьо, Модрич, Леау, Салемакерс. Это хорошо структурированная команда»

Алессандро Дель Пьеро допустил, что Милан может выиграть Серию А.

– Как вы думаете, способен ли «Милан» под руководством бывших представителей «Ювентуса» Аллегри и Рабьо выиграть скудетто, исходя из того, что мы видели?

– По ряду причин – да. Потому что они играют только в чемпионате, что позволяет им хорошо подготовиться в ходе недели и иметь физически готовых футболистов.

Также в их составе есть качественные игроки, и это не только Адриен Рабьо , но еще и Лука Модрич , Рафаэл Леау , Алексис Салемакерс. Это хорошо структурированная команда, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро .

«Милан» набрал 12 очков в 5 турах и лидирует в таблице Серии А. Завтра команда на выезде сыграет с «Ювентусом», который отстает на одно очко и идет 4-м.