  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 40-летний Модрич провел 76 матчей в прошлом сезоне – больше всех. У Вальверде, Бастони, Педри, четырех игроков «ПСЖ» 69+ игр за клуб и сборную, рекомендуемый лимит – 55
28

40-летний Модрич провел 76 матчей в прошлом сезоне – больше всех. У Вальверде, Бастони, Педри, четырех игроков «ПСЖ» 69+ игр за клуб и сборную, рекомендуемый лимит – 55

FIFPro заявила, что футболисты играют слишком много матчей.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов опубликовала доклад о нагрузке на игроков, изучив число матчей и перелетов.

По данным FIFPro, в прошлом сезоне 10 футболистов сыграли 69 и более матчей – с учетом товарищеских игр в клубах и матчей за сборную. Больше всех провел 40-летний хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич, в прошлом сезоне выступавший за «Реал» – 76 матчей.

На втором месте хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде – 72 матча. Уругваец провел 58 матчей подряд – больше всех. Под матчами подряд FIFPro понимает игры на отрезке пяти дней.

«Все 10 игроков из списка принимали участие в клубном чемпионате мира и значительно превысили рекомендуемый лимит в 55 матчей за сезон», – говорится в отчете.

Топ-10 игроков по числу матчей в прошлом сезоне:

1. Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии) – 76;

2. Федерико Вальверде («Реал» и сборная Уругвая) – 72;

3. Фабиан Руис («ПСЖ» и сборная Испании) – 71;

4. Алессандро Бастони («Интер» и сборная Италии) – 70;

5-10. Ашраф Хакими («ПСЖ» и сборная Марокко) – 69;

5-10. Йозуа Киммих («Бавария» и сборная Германии) – 69;

5-10. Педри («Барселона» и сборная Испании) – 69;

5-10. Жоау Невеш («ПСЖ» и сборная Португалии) – 69;

5-10. Керем Актюркоглу («Бенфика» и сборная Турции) – 69;

5-10. Дезире Дуэ («ПСЖ» и сборная Франции) – 69.

FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»

Оскорбления летают между ФИФА и FIFPro: авторитаризм, шантаж, коррупция. Атакуют Инфантино

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
FIFPro
logoЛа Лига
календарь
logoРеал Мадрид
logoчемпионат мира среди клубов
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛука Модрич
logoФедерико Вальверде
logoИнтер
logoПедри
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЙозуа Киммих
logoБенфика
logoАшраф Хакими
logoБарселона
logoЖоау Невеш
logoФабиан Руис
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoДезире Дуэ
logoКерем Актюркоглу
logoАлессандро Бастони
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
33вчера, 21:11
ФИФА ответила FIFPro: «Предлагаем вернуться за стол переговоров, как только вы прекратите шантаж, отзовете жалобы, опубликуете свой регламент и полный финансовый отчет»
1328 июля, 03:20
FIFPro о ФИФА: «Футболу нужно ответственное руководство, а не императоры, меньше автократических монологов и больше диалога. Нынешняя модель ставит под угрозу здоровье игроков»
127 июля, 17:32
Главные новости
Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов»
99 минут назад
Джейми Каррагер: «Компетентный тренер мог бы вывести «МЮ» в еврокубки. Они могут играть в 4 защитника: Бруну – десятка, Мбемо – справа, Кунья – слева, Шешко – в атаке»
715 минут назад
Уэйн Руни: «Виртц вредит балансу «Ливерпуля» и его игре. Не вижу, как вписать его в эту систему. Если выбирать между ним и Собослаи, я бы выбрал Доминика»
618 минут назад
«Балтика» обратилась в ЭСК по неудалению Акинфеева и голу Дивеева
1945 минут назад
У «Барсы» возникли разногласия с городскими властями из-за отложенного возвращения на «Камп Ноу». В клубе считают, что «Реал» уже получил бы разрешение в аналогичной ситуации (Diario Sport)
2256 минут назад
Морган уверен, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «Ливерпуль» переоценен. У Артеты есть игроки, которые могут запугать любую оборону – дайте им волю, и мы победим в чемпионате»
39сегодня, 09:07
«Арсенал» и Салиба продлили контракт до 2030 года
11сегодня, 09:06Фото
Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе: «У АПЛ гораздо больше денег, чем у других лиг. Летом новичок АПЛ предложил за игрока больше, чем команда из топ-4 Бундеслиги»
46сегодня, 09:00
Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»
41сегодня, 08:55
«Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» за 197 млн евро, решил совет Милана. Клубы планируют снести стадион, открытый в 1926-м
35сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ после удаления в игре с «Марселем».
1 минуту назад
Григорян о ЦСКА: «Уважаю Мусаева, но нужен более мастеровитый форвард, чтобы рассчитывать на долгосрочное лидерство»
212 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Санфречче Хиросима» против «Шанхай Порт», «Аль-Иттихад» Бензема встретится с «Шабаб Аль-Ахли», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
314 минут назадLive
Хвича, Дембеле и Дуэ не сыграют с «Барселоной» в ЛЧ. Витинья – в заявке
526 минут назад
Гендиректор «Штутгарта» о словах Румменигге про Вольтемаде: «Мы всегда рады поздравлениям из Мюнхена»
129 минут назад
Деку о Рэшфорде: «Барса» им довольна. Возможно, ему было трудно в «МЮ», потому что от него многого требовали»
335 минут назад
Титов о Станковиче: «В 80-е Бесков постоянно сидел на трибуне, но «Спартак» играл хорошо. Не знаю, нужно ли бегать по бровке и давать эмоции – есть четкое задание, которое надо выполнять»
342 минуты назад
«Пари НН» продолжает доверять Шпилевскому на фоне 15-го места в РПЛ: «Поддерживаем максимально. Понимали, что изменения будут тяжелыми, мы все так и закладывали»
658 минут назад
Фанаты «Галатасарая» ночью запускали фейерверки рядом с отелем «Ливерпуля» перед матчем ЛЧ
11сегодня, 08:50
Чемпионат Испании. Валенсия» и «Овьедо» проведут перенесенный из-за ливней матч
156сегодня, 08:41