40-летний Модрич провел 76 матчей в прошлом сезоне – больше всех. У Вальверде, Бастони, Педри, четырех игроков «ПСЖ» 69+ игр за клуб и сборную, рекомендуемый лимит – 55

FIFPro заявила, что футболисты играют слишком много матчей.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов опубликовала доклад о нагрузке на игроков, изучив число матчей и перелетов.

По данным FIFPro, в прошлом сезоне 10 футболистов сыграли 69 и более матчей – с учетом товарищеских игр в клубах и матчей за сборную. Больше всех провел 40-летний хорватский полузащитник «Милана » Лука Модрич, в прошлом сезоне выступавший за «Реал» – 76 матчей.

На втором месте хавбек «Мадрида » Федерико Вальверде – 72 матча. Уругваец провел 58 матчей подряд – больше всех. Под матчами подряд FIFPro понимает игры на отрезке пяти дней.

«Все 10 игроков из списка принимали участие в клубном чемпионате мира и значительно превысили рекомендуемый лимит в 55 матчей за сезон», – говорится в отчете.

Топ-10 игроков по числу матчей в прошлом сезоне:

1. Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии) – 76;

2. Федерико Вальверде («Реал» и сборная Уругвая) – 72;

3. Фабиан Руис («ПСЖ» и сборная Испании) – 71;

4. Алессандро Бастони («Интер» и сборная Италии) – 70;

5-10. Ашраф Хакими («ПСЖ» и сборная Марокко) – 69;

5-10. Йозуа Киммих («Бавария» и сборная Германии) – 69;

5-10. Педри («Барселона» и сборная Испании) – 69;

5-10. Жоау Невеш («ПСЖ» и сборная Португалии) – 69;

5-10. Керем Актюркоглу («Бенфика» и сборная Турции) – 69;

5-10. Дезире Дуэ («ПСЖ» и сборная Франции) – 69.

