Дмитрий Губерниев: «ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака». Выступить в роли могильщика процесса похорон тренера»

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак».

«Мне кажется, что фаворит – ЦСКА. Команда выглядит предпочтительнее. И ЦСКА сейчас может выступить в роли, так сказать, могильщика процесса похорон нынешнего главного тренера «Спартака». Выражаюсь витиевато в том смысле, что в гробик отставки ЦСКА может некоторым образом вбить, если не последний, то предпоследний гвоздик.

Потому что это испытание по-настоящему серьезное. Во-первых, для ЦСКА, конечно, потому что «Спартак» – серьезный раздражитель. Но армейцы набирают ход, и понятна тренерская мысль нового наставника. В тот момент, когда мысли Станковича хаотичны, поэтому шансов больше у ЦСКА. Но «Спартак » – команда тоже хорошая. Матч может сложиться по-разному», – сказал комментатор и ведущий.