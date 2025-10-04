  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака». Выступить в роли могильщика процесса похорон тренера»
10

Дмитрий Губерниев: «ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака». Выступить в роли могильщика процесса похорон тренера»

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак».

«Мне кажется, что фаворит – ЦСКА. Команда выглядит предпочтительнее. И ЦСКА сейчас может выступить в роли, так сказать, могильщика процесса похорон нынешнего главного тренера «Спартака». Выражаюсь витиевато в том смысле, что в гробик отставки ЦСКА может некоторым образом вбить, если не последний, то предпоследний гвоздик.

Потому что это испытание по-настоящему серьезное. Во-первых, для ЦСКА, конечно, потому что «Спартак» – серьезный раздражитель. Но армейцы набирают ход, и понятна тренерская мысль нового наставника. В тот момент, когда мысли Станковича хаотичны, поэтому шансов больше у ЦСКА. Но «Спартак» – команда тоже хорошая. Матч может сложиться по-разному», – сказал комментатор и ведущий.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2852 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoДмитрий Губерниев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Станкович – деструктивный элемент, зачем нужен этот неуловимый Джо? Он обречен, ЦСКА выиграет дерби»
38сегодня, 12:25
Как выглядят курсы управления гневом? Гид для буйных тренеров
2сегодня, 07:45Здоровье
Ещенко о дерби «Спартака» и ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер»
10вчера, 21:40
Ловчев о «Спартаке»: «В руководстве не всегда футбольные люди. При Федуне со мной, Симоняном даже не советовались, зато Зарема комментировала – это странно»
16вчера, 18:23
Главные новости
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих
35 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
710 минут назадLive
Как устроен Спортс’’ изнутри? Рассказали все о модерации, авторизации и защите данных в подкасте «Коллеги, добрый день!»
10 минут назадПодкасты
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» принимает «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» победил «Лидс»
5712 минут назад
Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»
1835 минут назад
«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)
6438 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Лацио» принимает «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
640 минут назадLive
Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»
6654 минуты назад
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»
18сегодня, 12:36
Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
40сегодня, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Игор Тудор: «Горжусь Модричем – в 40 лет он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Лука сыграет отстойно против «Юве»
12 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 0:1 – Баумгартнер забил на 7-й. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». Кордоба, Мелкадзе, Сперцян и Садулаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
65 минут назад
«Рубин» – «Крылья Советов». 2:0 – Арройо забил первый гол в России, Ходжа тоже отличился. Онлайн-трансляция
179 минут назадLive
Гендиректор «Акрона» об 1:1: «Мы как команда были гораздо сильнее «Зенита». Должны были забирать три очка»
39 минут назад
«Байер» – «Унион». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
155 минут назад
Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ
525 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Факел» принимает «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
340 минут назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»
145 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд». Ламменс дебютирует в воротах хозяев, Шешко и Мбемо тоже играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1350 минут назад