  • Дмитрий Губерниев: «Станкович – деструктивный элемент, зачем нужен этот неуловимый Джо? Он обречен, ЦСКА выиграет дерби»
38

Дмитрий Губерниев: «Станкович – деструктивный элемент, зачем нужен этот неуловимый Джо? Он обречен, ЦСКА выиграет дерби»

Дмитрий Губерниев критично отозвался о Деяне Станковиче.

– Отряд не заметил потери бойца в том смысле, что отсутствие Станковича на скамейке – что в лоб, что полбу. Что он есть, что его нет. И плюс ко всему он вообще деструктивный элемент. Он же еще очень нервный, как он себе кота не завел до сих пор, чтобы кот урчанием успокаивал хозяина. Поэтому Станкович обречен, ЦСКА выиграет в дерби.

– Из-за отсутствия Станковича на скамейке шансы на хороший результат у «Спартака» выше, так как команда стала менее эмоциональной, что думаете?

– Это прекрасное замечание в том смысле, что а на хрена такой тренер нужен? Если без него команде лучше. Люди в корень зрят. Как говорил знаменитый форвард «Спартака» Козьма Прутков, но при нем «Спартак» выглядел получше. Поэтому надо заканчивать с тренерами недоразумениями. Но я боюсь, что «Спартак» в чемпионской гонке по граблям – однозначно первый за последние много лет, к сожалению. Я с болью это говорю, потому что я симпатизирую красно-белым, как все знают. «Спартак» должен быть сильным. А такой «Спартак», который играет лучше, когда нет тренера, да еще и нарочито. Зачем тогда нужен этот неуловимый Джо? Пусть отправляется, как мы говорили: чемодан, вокзал, Европа, – сказал комментатор и ведущий.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
