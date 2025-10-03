Ловчев о «Спартаке»: «В руководстве не всегда футбольные люди. При Федуне со мной, Симоняном даже не советовались, зато Зарема комментировала – это странно»

Евгений Ловчев высказался о возможном увольнении Деяна Станковича.

«Решает руководство «Спартака», а там не всегда футбольные люди сидят.

Помню, как при Федуне со мной, Симоняном даже не советовались. А зато Зарема комментировала. Это странно.

Поэтому сейчас тоже сложно прогнозировать. Но я убежден: тренеру надо дать год», – сказал бывший защитник «Спартака ».