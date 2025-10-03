Ловчев о «Спартаке»: «В руководстве не всегда футбольные люди. При Федуне со мной, Симоняном даже не советовались, зато Зарема комментировала – это странно»
Евгений Ловчев высказался о возможном увольнении Деяна Станковича.
«Решает руководство «Спартака», а там не всегда футбольные люди сидят.
Помню, как при Федуне со мной, Симоняном даже не советовались. А зато Зарема комментировала. Это странно.
Поэтому сейчас тоже сложно прогнозировать. Но я убежден: тренеру надо дать год», – сказал бывший защитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
