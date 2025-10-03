  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять Станковича, который ни черта не делает»
16

Дмитрий Губерниев: «ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять Станковича, который ни черта не делает»

Дмитрий Губерниев ожидает, что ЦСКА победит «Спартак».

– Как думаете, ждать ли нам огня, скандалов в матче, как это в последнее время бывает?

– Вот видите, мы думаем о скандалах, об огне, но не о футболе. Потому что если команды не покажут качественный футбол, то точно поскандалят. «Спартак» попадает на очень сильный ЦСКА, армейцы – фавориты.

Тем будет интереснее, «Спартак» будет без Станковича, который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает. Думаю, ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять тренера, чтобы он так и не вернулся на бровку. Армейцы на правильном пути, а красно‑белые – нет, – сказал ведущий и комментатор.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров, Сафонов, Миранчуки. Состав сборной России на Иран и Боливию
5сегодня, 12:50
Юран о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Еще при мне говорили: можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть»
10сегодня, 12:25
«Узбекистану тренера уровня Клоппа надо брать. Я против Каннаваро – у него слабая карьера». Ирисметов о сборной
22сегодня, 12:07
Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»
38сегодня, 11:43
Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»
9сегодня, 11:39
Главные новости
Роман Павлюченко: «Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе России. Матч ЦСКА и «Спартака» – самый главный в нашей стране»
129 минут назад
«Спартак» не предлагал Денисову новый контракт. Даниил входит в шорт-лист как минимум двух клубов РПЛ на позицию правого защитника (Metaratings.ru)
1837 минут назад
«Я чуть не обосрался». Смертин о том, как Терри в «Челси» разыграл его, выскочив из бака с грязным бельем
1146 минут назад
Алонсо о слухах про Вальверде: «Ни один игрок «Реала» не говорил: «Я не хочу играть на этой позиции» – ни Феде, ни Родриго, ни Винисиус. Мы близки с футболистами и уважаем друг друга»
1156 минут назад
Аморим о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему: «Нельзя сказать, что что-то не работает, если это срабатывало ранее»
1858 минут назад
Александр Мостовой: «Про «Динамо» кричали, но надо смотреть не на то, кто и как чешет языком, а на состав. У них и «Спартака» он для того, чтобы быть вверху таблицы, потому они и поднялись уже»
6сегодня, 12:59
Аморим о критике: «Это нормально, от результатов не убежишь, есть багаж прошлого сезона. В этом «МЮ» проиграл 3 матча из 6 – схема тут ни при чем»
35сегодня, 12:50
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке
56сегодня, 12:14
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
12сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Аршавин не боялся ничего на поле, меня его наглость восхищала, он за счет нее и вписался в «Арсенал» так легко. Выдающийся футболист». Смертин про экс-игрока «Зенита»
1 минуту назад
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
117 минут назад
Козлов, Абдулкадыров, Расулов, Рожков, Окишор, Пестряков – в составе сборной России U21 на игры с Беларусью
21 минуту назад
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 10 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Дзюбы
228 минут назад
Ташуев о работе тренером: «У меня же школа еще советского времени, опыт. Запал не то, что остается, а я еще и многим фору дам. Анчелотти ЛЧ брал год назад, Гасперини – ЛЕ»
535 минут назад
Бабаев сообщил, что «Локо» не отпустил Баринова в ЦСКА: «Было общение. Если бы Дмитрий не был готов, мы бы не общались: он не стал действовать вопреки интересам родного клуба»
145 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
6сегодня, 13:05
Гвардиола о серии «Ман Сити» из шести матчей без поражений: «Мы можем играть еще лучше, и мне нравится это чувство»
3сегодня, 12:49
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
6сегодня, 12:37
Алонсо о 2:5 от «Атлетико»: «Такое случается во всех командах. «Реал» не забыл об этом, но и не зацикливается. Не стоит слишком превозносить победы и унывать после поражений»
5сегодня, 12:25