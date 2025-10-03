Дмитрий Губерниев: «ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять Станковича, который ни черта не делает»

Дмитрий Губерниев ожидает, что ЦСКА победит «Спартак».

– Как думаете, ждать ли нам огня, скандалов в матче, как это в последнее время бывает?

– Вот видите, мы думаем о скандалах, об огне, но не о футболе. Потому что если команды не покажут качественный футбол, то точно поскандалят. «Спартак» попадает на очень сильный ЦСКА, армейцы – фавориты.

Тем будет интереснее, «Спартак » будет без Станковича , который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает. Думаю, ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять тренера, чтобы он так и не вернулся на бровку. Армейцы на правильном пути, а красно‑белые – нет, – сказал ведущий и комментатор.