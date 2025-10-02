  • Спортс
  Быстров о дерби: «Фаворита нет, в таких матчах даже мертвые встают и играют. У ЦСКА может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в форме, без Станковича они побеждают»
5

Быстров о дерби: «Фаворита нет, в таких матчах даже мертвые встают и играют. У ЦСКА может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в форме, без Станковича они побеждают»

Владимир Быстров поделился мыслями о предстоящем дерби.

ЦСКА примет «Спартак» 5 октября в 11-м туре Мир РПЛ

– В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мертвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти все что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме.

Будет ли плюсом в дерби отсутствие Станковича на бровке?

– Не знаю. Мне все равно. Факт – без Станковича они побеждают. Посмотрим, как долго это будет работать, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
