Гендиректор «Балтики» оценивает старт в РПЛ на пять с минусом: «Мы все максималисты и всегда хотим большего»

Гендиректор «Балтики» оценил 6-е место команды в Мир РПЛ после 10 туров.

— Как в целом оцените начало сезона для клуба?

— Пять с минусом. Есть определенные шероховатости. Понятно, что мы все максималисты. И всегда хотим большего и лучшего. Поэтому и минус.

— Нет ощущения спада с учетом того, что «Балтика» в последних двух турах не без труда добилась дома ничьей с «Ростовом» (0:0), а потом проиграла ЦСКА?

— У нас были сложные соперники. Причем команды, с которыми мы играли, были на подъеме в этот момент — что «Ростов», что ЦСКА. Поэтому матчи так сложились.

— То есть «Балтика» и дальше будет стабильно набирать очки, держаться вверху?

— Думаю, так и будет.

— С учетом такого успешного старта «Балтика» может сейчас скорректировать задачи в сторону борьбы за более высокие места?

— Нет. Я уже говорил, что корректировать задачи мы будем с наступлением зимней паузы в РПЛ . Соберемся, проведем заседания совета директоров, попечительского совета. И исходя из той ситуации, которая будет на момент окончания первой части сезона, станем корректировать задачи. Или не будем.

— То есть возможно более масштабное усиление в случае корректировки задачи в сторону более высоких мест?

— Возможно это или невозможно, говорить пока неправильно. До перерыва еще больше двух месяцев, поэтому что-то заранее говорить некорректно, – сказал Равиль Измайлов.