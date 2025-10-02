Ледяхов о «Балтике»: «До конца года в десятке будут – набрали много очков, это хорошее подспорье. Команда не просаживается, мало пропускает за счет тренерской работы»

Игорь Ледяхов оценил игру «Балтики» под руководством Андрея Талалаева.

После 10 туров Мир РПЛ калининградцы занимают 6-е место в турнирной таблице с 17 очками. До матча с ЦСКА в 10-м туре (0:1) у команды не было ни одного поражения в чемпионате.

– «Балтика» пропустила меньше всех в РПЛ: всего шесть мячей. Дело в индивидуально сильных защитниках?

– Нет, я бы не сказал, что это индивидуально сильные защитники. Это хорошо выстроенная тренерская работа. Видимо, очень много работают над обороной – это командное построение игры. Очень важен тренерский фактор. В обороне команда действует очень компактно. Защитники в «Балтике» из Первой лиги, и многие говорили, что у команды будут проблемы. Но за счет тренировочного процесса и грамотной работы главного тренера команда так мало пропускает. А защитники нормальные, не лучше, чем в других командах.

– Каковы шансы «Балтики» на то, чтобы быть в шестерке к зимнему перерыву?

– До конца года в десятке они будут. «Балтика» набрала много очков, и это хорошее подспорье. Команда не просаживается. Да, проиграли ЦСКА на последних секундах, но в обороне выглядели неплохо. Команда хорошо выглядит физически, и не думаю, что у них будут проблемы, – сказал экс-тренер «Балтики» Ледяхов .