  • Ледяхов о «Балтике»: «До конца года в десятке будут – набрали много очков, это хорошее подспорье. Команда не просаживается, мало пропускает за счет тренерской работы»
2

Игорь Ледяхов оценил игру «Балтики» под руководством Андрея Талалаева.

После 10 туров Мир РПЛ калининградцы занимают 6-е место в турнирной таблице с 17 очками. До матча с ЦСКА в 10-м туре (0:1) у команды не было ни одного поражения в чемпионате.

– «Балтика» пропустила меньше всех в РПЛ: всего шесть мячей. Дело в индивидуально сильных защитниках?

– Нет, я бы не сказал, что это индивидуально сильные защитники. Это хорошо выстроенная тренерская работа. Видимо, очень много работают над обороной – это командное построение игры. Очень важен тренерский фактор. В обороне команда действует очень компактно. Защитники в «Балтике» из Первой лиги, и многие говорили, что у команды будут проблемы. Но за счет тренировочного процесса и грамотной работы главного тренера команда так мало пропускает. А защитники нормальные, не лучше, чем в других командах.

– Каковы шансы «Балтики» на то, чтобы быть в шестерке к зимнему перерыву?

– До конца года в десятке они будут. «Балтика» набрала много очков, и это хорошее подспорье. Команда не просаживается. Да, проиграли ЦСКА на последних секундах, но в обороне выглядели неплохо. Команда хорошо выглядит физически, и не думаю, что у них будут проблемы, – сказал экс-тренер «Балтики» Ледяхов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
