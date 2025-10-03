  • Спортс
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»

Назначены судьи и инспекторы на матчи 11-го тура Мир РПЛ.

4 октября (суббота)

«Акрон» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок.

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Инал Танашев.

Помощники судьи – Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников.

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

5 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Иван Сараев.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасев.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Артем Чистяков.

Помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Балтика» – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой. 

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Владимир Казьменко.

