Де ла Фуэнте о словах Флика, что Ямаль играл в сборной с болью: «Не помню, что он сказал. Мне все равно»

Луису де ла Фуэнте неинтересны слова тренера «Барселоны» о травме Ламина Ямаля.

Напомним, вингер «Барселоны» пропустил 4 матча из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик заявил , что игрок пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах».

«Сегодня и прямо сейчас я не помню, что сказал Флик, и мне все равно», – заявил главный тренер сборной Испании .

В «Барсе» рассчитывают, что Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ». Вингера могут включить в заявку на игру с «Сосьедадом», но не в стартовый состав