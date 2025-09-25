Де ла Фуэнте о словах Флика, что Ямаль играл в сборной с болью: «Не помню, что он сказал. Мне все равно»
Луису де ла Фуэнте неинтересны слова тренера «Барселоны» о травме Ламина Ямаля.
Напомним, вингер «Барселоны» пропустил 4 матча из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик заявил, что игрок пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах».
«Сегодня и прямо сейчас я не помню, что сказал Флик, и мне все равно», – заявил главный тренер сборной Испании.
В «Барсе» рассчитывают, что Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ». Вингера могут включить в заявку на игру с «Сосьедадом», но не в стартовый состав
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
