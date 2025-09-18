«Эвертон» приглашал Канчельскиса на открытие стадиона: «Я не смог, у нас идет чемпионат. Граждане Великобритании хорошо относятся к России, я спокойно приезжаю»
По ходу карьеры Канчельскис провел 60 матчей за клуб из Ливерпуля и забил 21 гол. Стадион «Хилл Дикинсон» открылся 24 августа 2025 года матчем против «Брайтона».
– У меня было приглашение поехать на открытие стадиона «Эвертона», там сыграть матч. Но я не смог, потому что у нас идет чемпионат.
– Вас туда приглашали, даже несмотря на политику и санкции против России?
– Конечно, почему нет? Политика и спорт – несовместимы.
Простые люди, граждане Великобритании к этой политике не имеют никакого отношения. Мы всегда хорошо общаемся, я туда спокойно приезжаю, прихожу на футбольные матчи, ко мне там очень хорошее отношение. И к России там хорошо относятся.
Но вы же понимаете, что политикой занимаются отдельные люди, которые сидят в парламенте. Наверное, им выгодно делать такие шаги, политические высказывания.
А простой народ этим не интересуется, поэтому относится к России нормально, – сказал бывший игрок «Эвертона» Андрей Канчельскис.
