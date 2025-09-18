  • Спортс
  • «Эвертон» приглашал Канчельскиса на открытие стадиона: «Я не смог, у нас идет чемпионат. Граждане Великобритании хорошо относятся к России, я спокойно приезжаю»
19

«Эвертон» приглашал Канчельскиса на открытие стадиона: «Я не смог, у нас идет чемпионат. Граждане Великобритании хорошо относятся к России, я спокойно приезжаю»

Андрей Канчельскис заявил, что «Эвертон» приглашал его на открытие арены.

По ходу карьеры Канчельскис провел 60 матчей за клуб из Ливерпуля и забил 21 гол. Стадион «Хилл Дикинсон» открылся 24 августа 2025 года матчем против «Брайтона».

– У меня было приглашение поехать на открытие стадиона «Эвертона», там сыграть матч. Но я не смог, потому что у нас идет чемпионат.

– Вас туда приглашали, даже несмотря на политику и санкции против России?

– Конечно, почему нет? Политика и спорт – несовместимы.

Простые люди, граждане Великобритании к этой политике не имеют никакого отношения. Мы всегда хорошо общаемся, я туда спокойно приезжаю, прихожу на футбольные матчи, ко мне там очень хорошее отношение. И к России там хорошо относятся.

Но вы же понимаете, что политикой занимаются отдельные люди, которые сидят в парламенте. Наверное, им выгодно делать такие шаги, политические высказывания.

А простой народ этим не интересуется, поэтому относится к России нормально, – сказал бывший игрок «Эвертона» Андрей Канчельскис.

«Талалаев зарезал три команды, они потом вылетели. Мое мнение о нем не поменялось. Он мне что, сват или брат?» Канчельскис о тренере «Балтики»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Канчельскис
Политика
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
Хилл Дикинсон
logoпремьер-лига Россия
