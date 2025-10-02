Фанаты «Штурма» показали баннер с Юраном на матче против «Рейнджерс»: «Давайте, ребята, сделайте это снова!». Россиянин забил шотландцам в ЛЧ в 2000-м
Болельщики «Штурма» сделали перфоманс с изображением Сергея Юрана.
«Штурм» принимает «Рейнджерс» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы (2:1, второй тайм).
Перед началом матча фанаты австрийской команды продемонстрировали перфоманс, посвященный домашней победе «Штурма» над «Рейнджерс» на групповом этапе Лиги чемпионов 25 октября 2000 года (2:0). На баннерах изображен состав команды в том матче, тренер Ивица Осим и Сергей Юран, забивший один из голов «Штурма». Также в рамках перфоманса на трибуне появились баннеры с надписью: «Давайте, ребята, сделайте это снова!»
Юран выступал за «Штурм» с 2000 по 2001 год.
Фото: x.com/SKSturm
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Okko
