Фанаты «Штурма» показали баннер с Юраном на матче против «Рейнджерс»: «Давайте, ребята, сделайте это снова!». Россиянин забил шотландцам в ЛЧ в 2000-м

Болельщики «Штурма» сделали перфоманс с изображением Сергея Юрана.

«Штурм» принимает «Рейнджерс» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы (2:1, второй тайм).

Перед началом матча фанаты австрийской команды продемонстрировали перфоманс, посвященный домашней победе «Штурма» над «Рейнджерс » на групповом этапе Лиги чемпионов 25 октября 2000 года (2:0). На баннерах изображен состав команды в том матче, тренер Ивица Осим и Сергей Юран , забивший один из голов «Штурма ». Также в рамках перфоманса на трибуне появились баннеры с надписью: «Давайте, ребята, сделайте это снова!»

Юран выступал за «Штурм» с 2000 по 2001 год.

Фото: x.com/SKSturm