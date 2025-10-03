  • Спортс
Козлов, Абдулкадыров, Расулов, Рожков, Окишор, Пестряков – в составе сборной России U21 на игры с Беларусью

Назван состав молодежной сборной России на матчи с Беларусью.

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров включил 25 игроков в итоговый состав команды на октябрьский сбор, в рамках которого команда проведет две гостевые игры со сборной Беларуси 10 и 13 октября в Бресте и Минске.

Семь игроков вызваны в молодежную сборную России впервые – Курбан Расулов, Александр Тарасов, Даниил Плотников, Андрей Ивлев, Артем Корнеев, Станислав Топинка и Владимир Игнатенко. 

Вратари: Даниил ВеселовЛокомотив» Москва), Александр Дегтев («Сочи»), Курбан Расулов («Динамо» Москва);

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Илья Рожков, Никита Лобов (оба – «Рубин» Казань), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Даниил Плотников («Химик» Дзержинск), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва);

Полузащитники: Дмитрий Александров, Виктор Окишор (оба – «Динамо» Москва), Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Денис Боков («Спартак» Кострома), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Артем Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Станислав Топинка («Чайка» Песчанокопское), Михаил Щетинин («Арсенал» Дзержинск, Беларусь);

Нападающие: Константин Дорофеев («Атырау» Казахстан), Владимир Игнатенко («Крылья Советов» Самара). 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
