Шабаров о России U21: «Игры с Саудовской Аравией были полезными. Понравилось, как ребята отреагировали на поражение»

Иван Шабаров оценил победу над сборной Саудовской Аравии U23 (3:1).

– Понравилось, как ребята отреагировали на поражение (1:2). Собрались, с хорошим настроем сыграли первый тайм. Многое получалось, в первую очередь игра в обороне. Хорошо прессинговали, много раз накрывали соперника. Это основное, в чем выражался настрой. Плюс сработали стандарты.

Второй тайм понравился меньше. Пропало движение без мяча, стали терять мячи, замены получились скорее сдерживающими, а не на усиление.

– В каком из матчей стартовый состав был ближе к основному на данный момент?

– В первой игре преимущественно вышли ребята постарше, 2004 года рождения. Сегодня начинали в основном игроки 2005 года. Тем не менее это все-таки был микс. Они сейчас все примерно на одному уровне, я бы не стал говорить об основном составе. Мы отталкиваемся от текущего состояния игроков. Кто-то приезжает из клуба на ходу, выглядит преимущественно на фоне остальных.

В следующий раз они могут приехать без игрового тонуса, и это будут уже совсем другие игроки. Поэтому вызываем ребят, смотрим их текущее состояние. Оценить тех, кто не играет в клубе, очень сложно. Но и не брать таких ребят мы не можем, потому что понимаем, что потенциал у них есть.

– Салтыков как раз мало играет за клуб, но в сборной сыграл оба матча и произвел хорошее впечатление. Как вы оцените его игру?

– Сегодня он сыграл однозначно лучше, чем в прошлом матче. Видно, что он набирает игровой тонус и проявлять себя ему становится легче. В прошлый раз мы были им меньше довольны, поэтому и заменили. Надеюсь, полученное игровое время теперь поможет ему в клубе.

– Насколько оправдались ожидания от соперника? Довольны ли вы спаррингами с Саудовской Аравией?

– Соперник понравился, техничные ребята, цепкие, неуступчивые. Мы это ожидали, знали, как они играли до этого. Теперь мы это ощутили на себе. Игры были однозначно полезными. Вывод такой, что при переходе на более высокий уровень цена результата выше, поэтому наши молодые игроки начинают переходить на более простой, прагматичный футбол. Мой посыл им: не терять свое футбольное лицо и развиваться дальше, – сказал тренер молодежной сборной России.