  • Шабаров о России U21: «Мы бы поборолись с любой командой на крупном турнире. Как игра с условной Францией и Италией сложится, покажет только конкретный матч»
Шабаров о России U21: «Мы бы поборолись с любой командой на крупном турнире. Как игра с условной Францией и Италией сложится, покажет только конкретный матч»

Иван Шабаров считает, что сборная России U21 может побороться с любым соперником.

– Валерий Карпин сказал, что основная сборная точно бы поборолась на чемпионатах мира и Европы, если бы там оказалась. Если говорить о «молодежке», то как бы она могла выступить на крупном турнире?

– За последние годы мы уже много с кем играли. Поездили и по совсем дальним странам. Могу с уверенностью сказать, что мы бы поборолись с любой командой. Как сложится игра с условной Францией и Италией – только конкретный матч покажет. Мы обыгрывали в свое время на юношеском уровне и другие европейские сборные. Но сложно сказать, как они изменились.

Уверен, что мы поборемся. Но каков будет конечный результат… Это спорт, здесь нельзя заранее загадывать. Здесь аутсайдер может тоже победить. А на молодежном уровне это еще чаще встречается, когда кто‑то не из фаворитов, как Израиль пару лет назад, чуть ли не до финала доходит.

Загадывать не буду, как высоко бы мы забрались, но поборолись бы точно, – сказал тренер молодежной сборной России.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?30889 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
