0

Защитник России U21 Шнапцев о 3:1 с Саудовской Аравией U23: «Обидно, что проиграли в 1-м матче команде, которая играла в «бей-беги». Вышли заряженными и мотивированными»

Максим Шнапцев оценил победу над сборной Саудовской Аравией U23 (3:1).

«Обидно, что проиграли (1:2) в первом матче команде, которая играла в «бей-беги» и, по сути, ничего особенного не показала, но победила нас. Поэтому хотелось взять реванш во второй встрече. На нее был большой настрой, на то, чтобы не дать сопернику ни единого шанса. 

Вышли заряженными и мотивированными. Хорошо, что выиграли по сумме двух матчей. В каком-нибудь плей-офф Лиги чемпионов мы были бы сильнее», – сказал защитник молодежной сборной России.

