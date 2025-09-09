Защитник России U21 Шнапцев о 3:1 с Саудовской Аравией U23: «Обидно, что проиграли в 1-м матче команде, которая играла в «бей-беги». Вышли заряженными и мотивированными»
Максим Шнапцев оценил победу над сборной Саудовской Аравией U23 (3:1).
«Обидно, что проиграли (1:2) в первом матче команде, которая играла в «бей-беги» и, по сути, ничего особенного не показала, но победила нас. Поэтому хотелось взять реванш во второй встрече. На нее был большой настрой, на то, чтобы не дать сопернику ни единого шанса.
Вышли заряженными и мотивированными. Хорошо, что выиграли по сумме двух матчей. В каком-нибудь плей-офф Лиги чемпионов мы были бы сильнее», – сказал защитник молодежной сборной России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
