Юран о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Еще при мне говорили: можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть»
Сергей Юран поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА.
«Болельщики еще при мне говорили: вы можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть. Такие матчи проходят как игры Лиги чемпионов. Футболисты должны быть заряжены и понимать ответственность.
Результаты «Спартака» не сильно впечатляют, поэтому, образно говоря, нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Важно, чтобы было по спортивному все интересно, без стычек и грязной игры. Нужно доказывать все на поле», – сказал экс-футболист «Спартака».
