Карпин о невключении Мостового в состав сборной: «Ориентировались на состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она высокая: есть Бакаев и Садулаев»

Валерий Карпин прокомментировал невключение Андрея Мостового в состав сборной.

– В итоговом списке нет Андрея Мостового. Тоже проблемы со здоровьем?

– Нет. В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне.

В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке, – сказал главный тренер сборной России.