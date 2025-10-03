  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о невключении Мостового в состав сборной: «Ориентировались на состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она высокая: есть Бакаев и Садулаев»
6

Карпин о невключении Мостового в состав сборной: «Ориентировались на состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она высокая: есть Бакаев и Садулаев»

Валерий Карпин прокомментировал невключение Андрея Мостового в состав сборной.

– В итоговом списке нет Андрея Мостового. Тоже проблемы со здоровьем?

– Нет. В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне.

В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная России по футболу
logoЛечи Садулаев
logoЗелимхан Бакаев
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
952 минуты назадФото
Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»
8сегодня, 11:39
Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»
11сегодня, 11:28
Главные новости
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке
1534 минуты назад
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
48 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
848 минут назад
Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
952 минуты назадФото
Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»
17сегодня, 11:43
Карпин о первом вызове Умярова в сборную: «Не думаю, что тут есть чему удивляться. Видим его прогресс, он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке» и был в наших списках»
20сегодня, 11:25
Доннарумма, Тонали, Калафьори, Бастони, Кин, Ретеги, Локателли – в составе сборной Италии на матчи с Эстонией и Израилем
36сегодня, 11:14
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
110сегодня, 10:50
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
16сегодня, 10:42
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
69сегодня, 10:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
411 минут назад
Алонсо о 2:5 от «Атлетико»: «Такое случается во всех командах. «Реал» не забыл об этом, но и не зацикливается. Не стоит слишком превозносить победы и унывать после поражений»
223 минуты назад
Юран о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Еще при мне говорили: можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть»
423 минуты назад
«Узбекистану тренера уровня Клоппа надо брать. Я против Каннаваро – у него слабая карьера». Ирисметов о сборной
941 минуту назад
Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»
8сегодня, 11:39
Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»
11сегодня, 11:28
Александр Гришин: «Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне, а в следующем – сможет. Если не удастся, с Карпина будут спрашивать»
4сегодня, 11:15
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
6сегодня, 10:45
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
10сегодня, 10:34
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
5сегодня, 10:13