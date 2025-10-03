Карпин о невключении Мостового в состав сборной: «Ориентировались на состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она высокая: есть Бакаев и Садулаев»
Валерий Карпин прокомментировал невключение Андрея Мостового в состав сборной.
– В итоговом списке нет Андрея Мостового. Тоже проблемы со здоровьем?
– Нет. В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне.
В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости