  Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл

Алексей Смертин включил Дрогба, Аршавина и Тумиловича в символическую сборную.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Бордо», «Челси» и сборной России в своем блоге на Спортсе’‘ составил команду из тех футболистов, с которыми вместе играл.

Тренером Алексей выбрал Сергея Васютина, с которым работал на старте карьеры в «Заре» из Ленинска-Кузнецкого.

Вратарь: Геннадий Тумилович;

Защитники: Джон ТерриДмитрий Хлестов, Виктор Онопко;

Полузащитники: Андрей Аршавин, Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле, Сергей Кормильцев, Дэмьен Дафф;

Нападающие:  Дидье Дрогба, Педру Паулета.

Сборная Алексея Смертина. Где вы еще увидите Лэмпарда и Тумиловича в одной команде?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: блог Алексея Смертина на Спортсе’‘
