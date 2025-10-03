Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
Алексей Смертин включил Дрогба, Аршавина и Тумиловича в символическую сборную.
Бывший полузащитник «Локомотива», «Бордо», «Челси» и сборной России в своем блоге на Спортсе’‘ составил команду из тех футболистов, с которыми вместе играл.
Тренером Алексей выбрал Сергея Васютина, с которым работал на старте карьеры в «Заре» из Ленинска-Кузнецкого.
Вратарь: Геннадий Тумилович;
Защитники: Джон Терри, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко;
Полузащитники: Андрей Аршавин, Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле, Сергей Кормильцев, Дэмьен Дафф;
Нападающие: Дидье Дрогба, Педру Паулета.
Сборная Алексея Смертина. Где вы еще увидите Лэмпарда и Тумиловича в одной команде?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: блог Алексея Смертина на Спортсе’‘
