  Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леванте», «Атлетико» примет «Райо Вальекано» в среду, «Реал Овьедо» сыграет с «Барсой» в четверг
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леванте», «Атлетико» примет «Райо Вальекано» в среду, «Реал Овьедо» сыграет с «Барсой» в четверг

В Ла Лиге пройдут матчи 6-го тура.

Во вторник «Леванте» принимает «Реал Мадрид».

В среду «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится с «Мальоркой», «Атлетико» сыграет против «Райо Вальекано».

В четверг «Реал Овьедо» будет противостоять «Барселоне».

«Сельта» и «Бетис» ранее сыграли вничью 1:1 в вынесенном матче шестого тура.

Чемпионат Испании

6-й тур

Ла Лига. 6 тур
23 сентября 17:00, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
Валенсия
Ла Лига. 6 тур
23 сентября 17:00, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Жирона
Ла Лига. 6 тур
24 сентября 19:30, Реале Арена
Реал Сосьедад
Не начался
Мальорка
Ла Лига. 6 тур
25 сентября 17:30, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Эльче

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

