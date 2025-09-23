Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леванте», «Атлетико» примет «Райо Вальекано» в среду, «Реал Овьедо» сыграет с «Барсой» в четверг
В Ла Лиге пройдут матчи 6-го тура.
Во вторник «Леванте» принимает «Реал Мадрид».
В среду «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится с «Мальоркой», «Атлетико» сыграет против «Райо Вальекано».
В четверг «Реал Овьедо» будет противостоять «Барселоне».
«Сельта» и «Бетис» ранее сыграли вничью 1:1 в вынесенном матче шестого тура.
6-й тур
23 сентября 17:00, RCDE Стэдиум
23 сентября 19:30, Сьюдад де Валенсия
Не начался
23 сентября 19:30, Рамон Санчес Писхуан
Не начался
24 сентября 17:00, Колисеум Альфонсо Перес
24 сентября 19:30, Реале Арена
Не начался
24 сентября 19:30, Метрополитано
Не начался
25 сентября 19:30, Нуэво Карлос Тартьере
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?41576 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
