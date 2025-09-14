Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках

В сборной Испании не знали о проблемах со здоровьем у Ламина Ямаля.

Сегодня «Барселона» сообщила , что 18-летний вингер испытывает дискомфорт в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик заявил , что игрок пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах».

В медицинском отделе сборной Испании уверяют, что «Барселона » не предупреждала их о том, что Ямаль испытывает болевые ощущения. Королевская испанская футбольная федерация подчеркивает, что одним из физиотерапевтов сборной является Фернандо Галан – внештатный врач «Барселоны», который отвечает за контроль за здоровьем игроков каталонского клуба в национальной команде.

В RFEF отмечают, что, если бы Галан заметил какие-то проблемы у Ямаля, о них бы сообщили главному тренеру команды Луису де ла Фуэнте , и Ламина бы не выпускали на поле.