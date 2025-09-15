Врачи сборной Испании сообщили «Барсе», что Ямаль сам принимал решение об участии в матчах. Клуб недоволен этим

Ламин Ямаль сам решил участвовать в матчах сборной Испании.

Вингер «Барселоны» пропустил матч с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (6:0) из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик заявил , что футболист играл за сборную Испании, испытывая боль.

Как сообщает Diario Sport, перед матчами против сборных Болгарии (3:0) и Турции (6:0) глава медицинской службы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Клаудио Васкес и физиотерапевт Хавьер Галан, отвечающий за контроль за здоровьем футболистов «Барсы» в национальной команде, связывались с «Барселоной».

Они подтвердили, что Ямаль испытывает боль и не тренируется. Они также сообщили, что игроку ввели вольтарен, чтобы облегчить дискомфорт.



В другом сообщении медики сборной Испании заявили, что решение об участии в матчах они оставляют на усмотрение самого футболиста. Это вызвало недовольство у представителей «Барселоны» – они считают, что это решение должно было быть принято опытными медицинскими работниками, а не 18-летним парнем.