  • Мостовой о «Спартаке»: «Если сейчас обыграют ЦСКА, что тогда будут про Станковича говорить? Псевдоэксперты иногда такой бред несут. Всегда слушайте Мостового!»
8

Мостовой о «Спартаке»: «Если сейчас обыграют ЦСКА, что тогда будут про Станковича говорить? Псевдоэксперты иногда такой бред несут. Всегда слушайте Мостового!»

Александр Мостовой с иронией высказался о критике в адрес «Спартака».

После 10 туров Мир РПЛ красно-белые занимают 5-е место в таблице, на 3 очка отставая от лидирующего ЦСКА. В воскресенье «Спартак» сыграет с армейцами в матче 11-го тура.

«Все, кто хаяли «Спартак» и несли бред, оказались неправы. Происходит все то, что я говорил. Какая разница, что Станкович сидит наверху? Без него команда выиграла два матча. Играют футболисты, поэтому и команда побеждает.

Представьте, если «Спартак» сейчас обыграет ЦСКА. Что тогда будут говорить про Станковича? Иногда слушаешь и читаешь такой бред от футбольных псевдоэкспертов. Всегда слушайте и смотрите Мостового!» – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
