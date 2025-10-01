Александр Мостовой: «Сафонов, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и ничего не выигрывают. Правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы»

Александр Мостовой поддержал отъезд Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В этом сезоне российский голкипер еще не провел ни одного матча за французский клуб.

«Матвей Сафонов правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы, сильнейший чемпионат.

Он, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и не выигрывают ничего. А тут, не играя, выиграл. Кто-то довольствуется этим, кто-то – нет.

У него всегда есть запасной вариант, он может уйти, куда угодно. Если не получится в Европе, вернется в Россию», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .