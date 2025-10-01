Александр Мостовой: «Сафонов, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и ничего не выигрывают. Правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы»
Александр Мостовой поддержал отъезд Матвея Сафонова в «ПСЖ».
В этом сезоне российский голкипер еще не провел ни одного матча за французский клуб.
«Матвей Сафонов правильно сделал, что уехал в один из сильнейших клубов Европы, сильнейший чемпионат.
Он, сидя на лавке, выиграл четыре трофея. Многие играют всю жизнь и не выигрывают ничего. А тут, не играя, выиграл. Кто-то довольствуется этим, кто-то – нет.
У него всегда есть запасной вариант, он может уйти, куда угодно. Если не получится в Европе, вернется в Россию», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
