Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»

Максим Митрофанов назвал сборную России конкурентоспособной.

«Нам кажется, что, когда мы играем с такими сборными, как Нигерия , Иордания , Катар , Камерун , Сербия , мы являемся конкурентоспособными.

Мы не акцентируем внимание на беспроигрышной серии, поскольку любая команда, даже самая сильная, может проиграть слабому сопернику. Это спорт, все бывает. Но глобально наша сборная конкурентоспособна», – сказал генеральный секретарь РФС.