  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»
Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»

Максим Митрофанов назвал сборную России конкурентоспособной.

«Нам кажется, что, когда мы играем с такими сборными, как Нигерия, Иордания, Катар, Камерун, Сербия, мы являемся конкурентоспособными. 

Мы не акцентируем внимание на беспроигрышной серии, поскольку любая команда, даже самая сильная, может проиграть слабому сопернику. Это спорт, все бывает. Но глобально наша сборная конкурентоспособна», – сказал генеральный секретарь РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная России по футболу
logoСборная Иордании по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoСборная Катара по футболу
logoМаксим Митрофанов
logoсборная Камеруна по футболу
