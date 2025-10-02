Митрофанов о возвращении России в 2025-м: «Мы надежду сохраняем. Внешнеполитическая ситуация постоянно меняется, шансы к нулю не стремятся»
– [Глава РФС] Дюков не раз говорил, что есть хорошие шансы на возвращение российского футбола на международную арену до конца 2025 года. Остается несколько месяцев, нет ощущения, что сейчас они стремятся к нулю?
– Эти шансы к нулю не стремятся. Александр Валерьевич об этом говорил – внешнеполитическая ситуация постоянно меняется. Коллеги из УЕФА и ФИФА за этой обстановкой точно так же следят и на тот момент выражали полную надежду на скорое разрешение конфликта и восстановление. Они и сейчас это выражают, мы свою надежду сохраняем.
А что касается позиций национальных ассоциаций, я уверен, если завтра вынести вопрос на голосование конгресса, все будут готовы. А дальнейшая реализация на межгосударственном уровне – отдельный вопрос. Александр Валерьевич, говоря о шансах, опирался и на геополитическую ситуацию, и на позицию ФИФА и УЕФА по этому вопросу, – сказал генеральный секретарь РФС.