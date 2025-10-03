Агент Баринова: «Будем рассматривать ЦСКА, если до января история о продлении контракта с «Локо» останется на том же уровне»
Представитель Дмитрия Баринова оценил вероятность его перехода в ЦСКА.
В июне 2026 года полузащитник «Локомотива» может стать свободным агентом.
«Будем ли рассматривать предложение о контракте от ЦСКА в январе? Если до января история о продлении контракта с «Локомотивом» останется на том же уровне, то дальше чего-то ждать и надеяться нет смысла. Это касается не только Димы, но и любого игрока, который в подобной ситуации будет рассматривать варианты о продолжении карьеры.
Ответ лежит на поверхности: конечно, будем рассматривать», – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
