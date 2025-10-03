  • Спортс
10

Агент Баринова: «Будем рассматривать ЦСКА, если до января история о продлении контракта с «Локо» останется на том же уровне»

Представитель Дмитрия Баринова оценил вероятность его перехода в ЦСКА.

В июне 2026 года полузащитник «Локомотива» может стать свободным агентом.

«Будем ли рассматривать предложение о контракте от ЦСКА в январе? Если до января история о продлении контракта с «Локомотивом» останется на том же уровне, то дальше чего-то ждать и надеяться нет смысла. Это касается не только Димы, но и любого игрока, который в подобной ситуации будет рассматривать варианты о продолжении карьеры. 

Ответ лежит на поверхности: конечно, будем рассматривать», – сказал Владимир Кузьмичев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
возможные трансферы
logoЛокомотив
Владимир Кузьмичев
