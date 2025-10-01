Ещенко о «Локомотиве»: «Ухудшение результата связано с тем, что команда молодая. Одного Баринова не хватает на все линии, нужны опытные игроки»

Андрей Ещенко считает, что «Локомотиву» не хватает опытных игроков.

– В последних шести матчах «Локомотив» пять раз сыграл вничью, но остался на втором месте. В чем причина такого результата?

– «Локомотив» сначала набрал ход, а потом сбавил его. Во многом ухудшение результата связано с тем, что у «Локомотива» молодая команда. В некоторых матчах «Локомотив» вел и должен был побеждать, а потом упускал победу. «Локомотив» только строится. Для него это нормально.

– Не хватает футболистов?

– Да, все дело в составе. Очень много молодых игроков. Одного Баринова не хватает на все линии. «Локомотиву» нужны опытные игроки, – сказал экс-защитник железнодорожников.