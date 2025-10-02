  • Спортс
  Агент Баринова о переговорах с «Локо»: «Первая встреча закончилась, не начавшись. Мы не увидели конструктива и поняли, что ни мы, ни клуб не готовы ничего обсуждать»
Агент Баринова о переговорах с «Локо»: «Первая встреча закончилась, не начавшись. Мы не увидели конструктива и поняли, что ни мы, ни клуб не готовы ничего обсуждать»

Агент Дмитрия Баринова рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».

29-летний полузащитник и московский клуб ведут переговоры о продлении контракта. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2026 года. Летом сообщалось об интересе к Баринову со стороны ЦСКА.

– Что не устроило сторону игрока в первом предложении от «Локомотива»?

– Никакого первого раунда переговоров не было. Первая встреча закончилась, не начавшись. Мы не увидели конструктива и поняли, что ни мы, ни клуб не готовы ничего обсуждать. Никакого предложения не было.

Мы договорились о том, что мы более серьезно подготовимся и вернемся к переговорам. Предложение – это ведь не только зарплата, это довольно большой список вопросов. И, скажем так, на первом же пункте, который был озвучен, мы сразу приняли решение, что нет смысла дальше разговаривать и обеим сторонам надо подготовиться.

– Когда будет продолжение переговоров?

– Все зависит от руководства «Локомотива». Мы в любой момент подстроимся, под любые даты и сроки. Ждем, когда эти сроки будут нам озвучены. Я читал слова Дмитрия Николаевича Ульянова про следующую неделю, но с нами пока они не контактировали, – сказал Владимир Кузьмичев. 

Галактионов о контракте Баринова: «Есть информация, что договоренность будет достигнута. Дмитрий хочет продолжить карьеру в «Локомотиве»

