  Галактионов о контракте Баринова: «Есть информация, что договоренность будет достигнута. Дмитрий хочет продолжить карьеру в «Локомотиве»
Галактионов о контракте Баринова: «Есть информация, что договоренность будет достигнута. Дмитрий хочет продолжить карьеру в «Локомотиве»

Михаил Галактионов ожидает, что Дмитрий Баринов останется в «Локомотиве».

29-летний полузащитник и московский клуб ведут переговоры о продлении контракта. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2026 года. Летом сообщалось об интересе к Баринову со стороны ЦСКА.

– Как на команде сказывается ситуация с возможным уходом Баринова?

– Скажу честно: внутренне я спокоен. Не имею права комментировать переговорный процесс. Но у меня есть информация от генерального директора и председателя совета директоров, что все будет нормально, и договоренность будет достигнута.

На очной встрече было заявлено, что и Дмитрий хочет продолжить карьеру в «Локомотиве». А на команде переговоры никак не сказываются, потому что он профессионал и капитан. И на тренировках, и в матчах Баринов работает с первой до последней минуты, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Локомотива»
