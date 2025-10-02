  • Спортс
  • Бобан о «Ювентусе»: «Все говорили, что Копмейнерс не стоит 60 млн евро. Его цена 20-25 млн, может. Консейсау не хватает зрелости и спокойствия, это нужно, чтобы сделать шаг вперед»
4

Бобан о «Ювентусе»: «Все говорили, что Копмейнерс не стоит 60 млн евро. Его цена 20-25 млн, может. Консейсау не хватает зрелости и спокойствия, это нужно, чтобы сделать шаг вперед»

Звонимир Бобан высказался о Тене Копмейнерсе и Франсишку Консейсау.

«Я считаю, что [Франсишку Консейсау –] футболист с отличными навыками игры один в один, он легко меняет направление и темп, делает правильные передачи, но ему немного не хватает зрелости и спокойствия. 

Он дорастет до этого, и когда это произойдет, сделает еще один шаг вперед. Не так много игроков с таким навыком игры один в один, возможно, даже [Кенан] Йылдыз не дотягивает [до его уровня]», – заявил бывший полузащитник и менеджер «Милана».

Также Бобан рассказал о том, что Тен Копмейнерс испытывал трудности на позиции атакующего полузащитника, и, по мнению Бобана, нидерландского полузащитника стоит использовать в другой роли.

«Мне жаль Копмейнерса, потому что его перемещают туда-сюда. Он классическая восьмерка. Мы все говорили, что за него переплатили, потому что он не стоит 60 миллионов евро.

Сложно сказать точно, может быть, 20 или 25 миллионов. Впрочем, это не так важно, но он хороший игрок и его нужно оживить», – сказал Звонимир Бобан

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoЮвентус
деньги
logoТен Копмейнерс
logoКенан Йылдыз
logoФрансишку Консейсау
Звонимир Бобан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
