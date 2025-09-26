«Ювентус» выпустил облигации на 150 млн евро со ставкой 4,15% годовых и сроком погашения в 2037 году. Ранее сообщалось, что туринцы закроют финансовый год с убытками

«Ювентус» выпустил облигации на сумму 150 млн евро.

Ранее сообщалось , что туринский клуб закроет финансовый год с убытками в размере 40-50 млн евро.

«Ювентус » сделал важный финансовый шаг: клуб объявил о выпуске нового облигационного займа на сумму 150 миллионов евро со сроком погашения в 2037 году. Это уже второй подобный инструмент для туринцев после займа 2019 года, который был полностью погашен в 2024-м.

«Ювентус» сообщает об успешной эмиссии необратимого облигационного займа сроком на 12 лет в размере 150 млн евро, под фиксированную ставку 4,15% годовых.

Купонные выплаты будут осуществляться дважды в год, а погашение начнется после двухлетнего льготного периода и пройдет равными частями», – говорится в заявлении туринцев.

Бонды получили инвестиционный рейтинг от одной из ведущих международных рейтинговых компаний, что подтверждает кредитоспособность клуба. Цель выпуска – оптимизировать структуру долга, увеличить срок его погашения и долю обязательств с фиксированной ставкой, а также снизить среднюю стоимость финансирования в долгосрочной перспективе.

Инструмент полностью выкуплен фондами под управлением PGIM – одного из крупнейших глобальных игроков на рынке активов, имеющего опыт инвестиций в спортивный сектор, в том числе в Италии.