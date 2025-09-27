  • Спортс
  • Тудор об 1:1 с «Аталантой»: «Стакан наполовину полон, «Ювентус» провел один из лучших матчей при мне. Это была серьезная игра между командами уровня Лиги чемпионов»
Тудор об 1:1 с «Аталантой»: «Стакан наполовину полон, «Ювентус» провел один из лучших матчей при мне. Это была серьезная игра между командами уровня Лиги чемпионов»

Игор Тудор доволен игрой «Ювентуса» с «Аталантой» (1:1) в 5-м туре Серии А.

– Стакан наполовину полон, потому что мы провели отличный матч: один из лучших с тех пор, как я здесь. Это была серьезная игра между двумя командами уровня Лиги чемпионов. Все в порядке.

Как себя чувствует Бремер?

– Сегодня он играл против очень сильного нападающего и выложился на всю, посмотрим. Думаю, ничего серьезного. Жаль, потому что с заменой Дэвида мы могли бы иметь преимущество в концовке.

У Тюрама были какие-то проблемы?

– С ним все хорошо, он отлично провел первый тайм, потом почувствовал небольшой дискомфорт в икроножной мышце. Но он мне понравился, я очень доволен им – он важный игрок для нас.

В атаке не хватает стабильности?

– Стабильность уже есть: у нас три центральных нападающих и игроки, которые действуют из-за спины форварда. Моя задача – правильно их ротировать в зависимости от матчей и грамотно выпускать их вместе в нашей системе. Есть и Консейсау, он будет готов к Лиге чемпионов, – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Mercato
